Pukkelpop lost 93 namen na foutje van N.E.R.D 22 maart 2018

00u00 0

Nadat N.E.R.D per ongeluk de affiche van Pukkelpop had gelekt, heeft het festival nu alle bands bekendgemaakt die deze zomer optreden in Kiewit. Dinsdag had de organisatie Arcade Fire en N.E.R.D aangekondigd, waarop die laatste band "een foute versie van de line-up" tweette. "Daarom hebben we nu snel gereageerd", klinkt het bij Pukkelpop, die alle 93 namen loste.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN