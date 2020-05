Exclusief voor abonnees Puistjes en mee-eters te lijf gaan 09 mei 2020

00u00 0

We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om in deze saaie tijden niet gefocust te geraken op puistjes en mee-eters. Met deze tips ga je die ondingen te lijf.Tea Tree Oil is dankzij zijn antibacteriële en uitdrogende werking een prima en 100% natuurlijk middel om puistjes te behandelen. Ook schimmels kunnen behandeld worden met het favoriete middel van de Aboriginals.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen