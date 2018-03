Puinruimen Achter de Kazerne 13 maart 2018

Het was puinruimen in Mechelen gisterochtend. Letterlijk en figuurlijk. Talloze vrijwilligers waren de hele dag in de weer om de overblijfselen van de match op te kuisen en ook de eerste afbraakwerken aan de hoofdtribune kwamen op gang. Coach Dennis van Wijk probeerde op zijn beurt zijn jongens weer wat moed in te spreken tijdens een groepsgesprek. "Een aantal jongens zitten er echt compleet onderdoor", vertelde assistent Tom Caluwé. Kapitein Mats Rits en Colin Coosemans reageerden, net als na de match, liever niet. De schouderklopjes van een handvol supporters deden zichtbaar deugd. Vandaag hebben de spelers vrijaf. Vanaf morgen worden de trainingen hervat bij Malinwa, maar voor hoe lang is nog niet duidelijk. Voorlopig staan er nog geen oefenwedstrijden gepland en competitiewedstrijden zijn er uiteraard niet meer tot begin augustus. (DPB)

