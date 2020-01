Exclusief voor abonnees Puilaetco Dewaay laat Dewaay vallen 17 januari 2020

De bank Puilaetco Dewaay, die zich richt op vermogende klanten, heet voortaan kortweg Puilaetco. Ter compensatie krijgt ze er de toevoeging 'a Quintet Private Bank' bij. De wijziging is een gevolg van de nieuwe benaming die moederbedrijf KBL epb aanneemt. Dat wordt namelijk omgedoopt in Quintet Private Bank.

KBL epb - het vroegere KB Lux - werd in 2012 door KBC verkocht aan het Qatarese Precision Capital. Dat gebeurde in de nasleep van de financiële crisis. Omdat de Belgische bank staatssteun had ontvangen, moest ze inkrimpen en belangen afstoten.

