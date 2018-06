Puigdemont wil dat logo van hesp 'Pig Demont' gehaald wordt 15 juni 2018

Carles Puigdemont, de voormalige Catalaanse minister-president, wil dat de Spaanse autoriteiten de hesp van het merk 'Pig Demont' uit de winkelrekken halen. Het logo is een varken met een kapsel en een bril die aan hem doen denken. De administratie die zich bezighoudt met intellectueel eigendom in Spanje zal zich buigen over het dossier. De hespfirma uit Andalusië herdoopte zich in december al tot 'Pig Demont'. Daar werd in de media niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, tot eigenaar Alberto Gonzalez deze week een interview gaf op de Spaanse radio. Volgens hem komt de naam van het Engelse 'pig' en het Franse 'du mont'. Hij ontkent dat het varken met de bril en het zwarte haar geïnspireerd zou zijn door de Catalaanse ex-leider.

