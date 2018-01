Puigdemont verdeelt nu ook Vlaams Parlement 00u00 0

N-VA wil Carles Puigdemont naar het Vlaams Parlement halen, maar coalitiepartners Open Vld en CD&V lijken niet happig op de komst van de afgezette Catalaanse regeringsleider. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en parlementslid Karl Vanlouwe bevestigen: "Er was eerder al afgesproken om de Spaanse ambassadrice uit te nodigen en langs Catalaanse kant de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Maar die laatste is intussen door Madrid afgezet en mag Spanje niet verlaten. Omdat we vinden dat beide kanten van het verhaal gehoord moeten worden, hebben we voorgesteld om Puigdemont uit te nodigen." Officieel zeggen Open Vld en CD&V dat ze over de kwestie moeten terugkoppelen, maar in de wandelgangen klinkt voorbehoud. "We moeten opletten dat we niet de indruk wekken dat Vlaanderen achter zijn separatistisch discours staat."

