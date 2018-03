Puigdemont trekt zich terug 02 maart 2018

00u00 0

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is geen kandidaat meer om die functie opnieuw op te nemen. Dat maakte hij gisteren bekend in een video die in ons land is opgenomen.Hij nuanceerde wel door te zeggen dat dit een voorlopige beslissing is, maar tot nader order trekt hij zich dus terug als kandidaat. Officieel is er ook nog geen sprake van een andere kandidaat.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN