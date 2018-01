Puigdemont toch naar Barcelona voor eed? 30 januari 2018

De kans bestaat dat Carles Puigdemont vandaag toch in Barcelona opduikt om de eed af te leggen als Catalaans minister-president. Eerder had het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat hij daarvoor fysiek aanwezig moet zijn in het parlement. Puigdemont en de helft van zijn afgezette regering verblijven echter al sinds eind oktober in ons land, omdat ze opgepakt dreigen te worden zodra ze voet zetten op Spaanse bodem. Nu heeft Puigdemont de Catalaanse parlementsvoorzitter in een brief gevraagd om zijn parlementaire onschendbaarheid te garanderen. Volgens de wet, zo argumenteert hij, kan hij enkel opgepakt worden als hij op heterdaad betrapt wordt op een misdrijf.