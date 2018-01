Puigdemont te gast op nieuwjaarsreceptie N-VA Leuven 00u00 0

De N-VA-afdeling van Leuven pakt op haar nieuwjaarsreceptie uit met een paar opvallende eregasten. Naast de gewezen Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, tekent ook 'De Ideale Wereld'-reporter Luc Haekens present. Dat Puigdemont toezegt, hoeft niet te verbazen. Sinds hij in ons land verblijft, wordt hij door menig Vlaams-nationalist op een schild geplaatst. Vraag is waarom Luk Haekens op de affiche staat? "Men heeft mij gevraagd of ik, tegen betaling, wilde spreken voor een publiek van N-VA'ers met als onderwerp: de N-VA. Ik mocht flink met hen lachen, zo was mij beloofd", vertelt hij aan 'De Standaard'. "Maar ik ben absoluut geen lid van de N-VA." (IVDE)