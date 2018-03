Puigdemont opgepakt 26 maart 2018

Ongeacht of je nu voor of tegen Puigdemont bent, het is zeer verontrustend dat democratisch verkozen politici worden opgesloten omdat ze een andere mening delen dan Madrid. Er worden hen feiten ten laste gelegd zoals verduistering en onrechtmatig gebruik van overheidsgeld... Dan had men in België al vele politici achter slot en grendel moeten steken.

Neen, Madrid zal geen rust kennen vooraleer Catalonië zich opnieuw volledig schikt naar hun wensen. Ze willen die onafhankelijkheidsdrang volledig onderdrukken. Elke Catalaanse leider die volledige gehoorzaamheid aan Madrid weigert, zal hetzelfde lot ondergaan. De geest van Franco is bij de PP nooit weggeweest. Arm Catalonië. Arme democratie.

Marc Paul

