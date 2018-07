Puigdemont komt terug naar België 20 juli 2018

00u00 1

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft de internationale en Europese aanhoudingsbevelen tegen Carles Puigdemont en vijf andere Catalaanse politici ingetrokken. Dat betekent dat de gewezen premier van Catalonië niet langer overgeleverd moet worden door Duitsland, waar het gerecht daar vorige week nog mee ingestemd had. Volgens zijn Belgische advocaat keert Puigdemont volgende week terug naar België, waar hij eerder al in Waterloo verbleef. In Spanje zelf blijven de aanhoudingsbevelen immers van kracht, waardoor de zes politici nog niet naar huis kunnen zonder een arrestatie te riskeren. En het blijft afwachten of het Spaanse gerecht zich weer niet bedenkt, want in december is een eerste internationaal aanhoudingsbevel ook ingetrokken, waarna het in maart toch weer geactiveerd werd. Spanje wil de Catalaanse politici vervolgen voor het referendum waarmee ze in oktober 2017 de onafhankelijkheid van Catalonië probeerden te bekomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN