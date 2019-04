Exclusief voor abonnees Puigdemont kandidaat bij Europese verkiezingen 11 april 2019

De gewezen Catalaanse separatistische president Carles Puigdemont is kandidaat voor de komende Europese verkiezingen. Puigdemont verblijft sinds zijn afzetting in ballingschap in België. Hij kondigde zijn kandidatuur dan ook aan in Brussel. "We willen de stem van het Catalonië dat naar onafhankelijkheid streeft, laten klinken binnen de Europese instellingen", stelde Puigdemont. "We moeten van binnenuit de mening vertolken van zij die dat niet kunnen omdat ze in de gevangenis zitten", verwees hij naar de twaalf leidinggevende Catalaanse separatisten die momenteel in Madrid voor het hooggerechtshof terechtstaan.

