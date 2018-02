Puigdemont huurt villa in Waterloo voor 4.400 euro/maand 02 februari 2018

Zes slaapkamers, drie badkamers met sauna, een garage voor vier auto's en een terras dat uitkijkt op het groen: Carles Puigdemont lijkt niet van plan snel uit België te vertrekken. Volgens de Franstalige zakenkrant 'L'Echo' heeft de Catalaanse leider in Waterloo een villa gehuurd voor 4.400 euro per maand. Vandaag zou hij nog bij een Vlaamse vriend in het Antwerpse wonen, maar aangezien hij nog altijd op de hielen wordt gezeten door de Spaanse regering, wou Puigdemont toch een optrekje voor zichzelf. In de villa in de betere Waals-Brabantse gemeente is plaats genoeg voor zijn vrouw, twee kinderen en enkele adviseurs.

HLN