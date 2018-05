Puigdemont gooit de handdoek 11 mei 2018

De gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is niet langer kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt. De in Duitsland verblijvende separatist schuift meteen ook een opvolger naar voren: Quim Torra, een nieuwkomer in de politiek. Puigdemont stelt voor om de 55-jarige Torra de komende dagen al de eed af te laten leggen als regeringsleider. Als er tegen 22 mei geen nieuwe regering is in Catalonië, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Een scenario dat de separatisten willen vermijden, aangezien ze bij de vorige verkiezingen een absolute meerderheid hadden behaald.

