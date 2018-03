Puigdemont: "Bereid naar cel te gaan als België me uitlevert" 19 maart 2018

De Catalaanse ex-president Carles Puigdemont betreurt dat hij de onafhankelijkheid van Catalonië niet vroeger heeft uitgeroepen en zegt in een 'val' te zijn gelopen die de Spaanse regering had opgesteld. "Wij wilden ons onafhankelijk verklaren op 10 oktober, maar ik heb toen beslist om de deur open te laten voor dialoog met de Spaanse regering. En dat bleek een valstrik, want vanuit de regering kreeg ik geen enkele positieve reactie. Mocht ik het kunnen overdoen, ik zou het uitroepen van de onafhankelijkheid niet meer uitstellen." Op een persconferentie, gisteren in Genève, zei Puigdemont nog dat hij het volle vertrouwen heeft in de Europese justitie en in het bijzonder de Belgische. "Ik ben bereid om naar de gevangenis te gaan in het geval België zou beslissen om me aan Spanje uit te leveren. Het zou wel een grote fout zijn om mij achter tralies te zetten." Puigdemont verblijft al sinds oktober in ons land.

HLN

