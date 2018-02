Puigdemont-alarm 100 Spaanse agenten wachten Belgisch privévliegtuig op 01 februari 2018

Vijf Belgische jagers die met een privévliegtuig van Charleroi naar Ocaña bij Toledo vlogen, werden daar zondag opgewacht door de Spaanse ordediensten. Wel honderd agenten in uniform en in burger omsingelden het toestel, omdat ze dachten dat Carles Puigdemont aan boord zat. Het hele vliegtuig werd ondersteboven gehaald, maar van de afgezette Catalaanse minister-president geen spoor. Die gaf op hetzelfde moment een speech in Brussel. De politie trof wel verscheidene wapens aan, maar de Belgen bleken over de nodige vergunningen te beschikken. (KSN)