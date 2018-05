Publiek kan laatste groet brengen aan Eric Geboers op 'zijn' crosscircuit 11 mei 2018

00u00 0

De vorige zondag overleden motorcrosser Eric Geboers zal in intieme kring worden begraven. Maar om het publiek de kans te geven een laatste groet te brengen aan de ex-wereldkampioen, wordt komende dinsdag om 19 uur een herdenkingsmoment gehouden op het crosscircuit in Lommel - de plek waar hij onder meer de Grote Prijs van België mee organiseerde. "Om hem een laatste maal het afscheid te geven dat hij verdient", zo zegt de familie van Geboers. "Eric heeft in zijn leven enorm veel harten geraakt." De familie wil ook iedereen bedanken voor de steun die ze de voorbije dagen heeft gekregen. "De hoeveelheid aan mooie berichten is overweldigend." (JVN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN