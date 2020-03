Exclusief voor abonnees PTB opnieuw derde partij van Wallonië 14 maart 2020

In Wallonië blijft de PS de grootste partij met 25,5%. Dat ligt in lijn met hun verkiezingsresultaat van 26,1%. Ook de MR blijft stabiel op 19,6%. De communistische PTB wordt de derde partij met 18,6% en wipt zo over Ecolo (15,5%). De populairste politici in Wallonië zijn PS-voorzitter Paul Magnette, Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en cdH-voorzitter Maxime Prévot, wiens partij nochtans maar 7,5% haalt in de peilingen. In Brussel is de PS de grootste (20,5%), maar de socialisten worden er op de hielen gezeten door Ecolo (20,3%). Die partij was in mei nog de grootste. De MR (17,6%) blijft stabiel op drie, gevolgd door PTB-PVDA (12,2%) en Défi (10%). (ARA)

