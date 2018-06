Psychotische man die moeder doodde, pleegt zelfmoord in cel 13 juni 2018

Tien maanden nadat hij in de gezinswoning in Menen zijn moeder Sabine Christiaens (50) met messteken ombracht, heeft zoon Huy Nguyen (23) in de gevangenis van Gent zelfmoord gepleegd. Nguyen had waanideeën, ook de moord had hij in een psychose gepleegd. De twintiger wachtte op het psychiatrisch rapport dat tot zijn internering had moeten leiden, en zou daardoor ten einde raad geweest zijn. Zijn klachten hadden enkel tot een overplaatsing van de gevangenis van Ieper naar de psychiatrische afdeling van Gent geleid. "De traagheid van het gerecht en het nijpende tekort aan gerechtsexperten zijn schrijnend aangetoond", klinkt het bij de advocaat van de familie. (LSI)

