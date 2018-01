Psycholoog mag geaardheid asielzoeker niet achterhalen 26 januari 2018

Asielzoekers mogen niet onderworpen worden aan psychologische testen om hun seksuele geaardheid te achterhalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld. De zaak gaat over een Nigeriaanse asielzoeker die in 2015 asiel had aangevraagd in Hongarije. In zijn aanvraag zei hij dat hij in zijn thuisland vervolging vreesde op basis van zijn homoseksualiteit, maar die aanvraag werd afgewezen omdat een psychologisch onderzoek de geaardheid van de man niet kon bevestigen. De asielzoeker ging in beroep en het Europees Hof heeft nu geoordeeld dat zo'n test een inbreuk is op diens privéleven.