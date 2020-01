Exclusief voor abonnees Psychologie hoofdzaken 11 januari 2020

00u00 0

"Gewelddadige films en games leiden absoluut tot geweld, dat is onomstotelijk aangetoond. Spiegelgedrag zit diep ingebakken in de mens. Het omgekeerde geldt ook, 'sociale films' geven nadien ook socialer gedrag." Aldus vatte Radio 1 op Twitter de toelichting samen die Alain Van Hiel donderdag gaf in het ochtendprogramma 'De wereld van Sofie'. Dat kwam, zoals te verwachten was, de heer Van Hiel op verontwaardigde reacties te staan. Van liefhebbers van gewelddadige films en games. Die naar eigen zeggen nog nooit iemand hebben vermoord. Ik begon ze bijna sympathiek te vinden en overwoog heel even ze uit te nodigen voor een gezellige avond. Maar niet om samen een gewelddadige film of game te doorstaan, want daar word ik heel zenuwachtig van. Nee, eerder voor een avondje Bach en somber gemijmer. Maar misschien worden zij daar zenuwachtig van. Je wil niet hun eerste moord zijn.

