Psychologen werken niet mee aan terugbetaling 26 februari 2019

Opvallend weinig psychologen willen meewerken aan het plan van Maggie De Block om een consultatie terug te betalen. De Open Vld-minister had daarvoor 22,5 miljoen euro vrijgemaakt. Mensen met een depressie of alcoholverslaving zouden een terugbetaling krijgen, maar dan mogen psychologen maximaal 45 euro aanrekenen. En dat kost hen zelf te veel, zegt de beroepsvereniging. "Op dit moment werken psychologen aan 60 euro per consultatie en zelfs dat is te weinig om een voltijdse praktijk uit te bouwen. Als je dan nog eens 20% van de omzet zou moeten laten vallen, snap je wel waarom zo weinig mensen erop intekenen."

