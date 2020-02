Exclusief voor abonnees Psychologen proberen coronastress te verminderen: "Praat erover" 12 februari 2020

00u00 0

Wie stress krijgt door de dreiging van het coronavirus, kan het best eens diep inademen. Dat is althans de raad die de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) geeft. "Vergeet niet dat het aantal bevestigde besmettingen in Vlaanderen extreem laag is. Dat er veel over bericht wordt, betekent niet noodzakelijk dat er ook maar enige dreiging is voor jou of je familie." Wie kinderen heeft, moet met hen praten over het virus, klinkt het voorts. Als kinderen stress hebben, kan je ze helpen door ze te laten focussen op dagelijkse routine. "En denk eraan dat kinderen nauwgezet het gedrag en de emoties van hun ouders observeren." Volwassenen kunnen dan weer de spanning verlichten door met vrienden en familie te praten. En wie echt overweldigd wordt door angst, zoekt het best psychologische hulp - zo zeggen de psychologen.

