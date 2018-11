Psychische aandoeningen kosten ons land 5% van bbp 23 november 2018

België geeft 20,74 miljard euro per jaar uit aan mentale gezondheidsproblemen, zo blijkt uit de recentste OESO-cijfers over het jaar 2015. Dat is iets meer dan 5% van ons bruto binnenlands product (bbp). We zijn daarin niet alleen: ook in Denemarken, Finland en Nederland wordt het kostenplaatje begroot op meer dan een twintigste van hun bbp. De totaaluitgave voor de 28 EU-lidstaten wordt op meer dan 600 miljard euro geschat. "Enorm", noemt de OESO dat cijfer. Ze spoort aan tot meer inspanningen om mentale problemen te behandelen en te voorkomen. Meer dan één op de zes Europeanen - 84 miljoen mensen - heeft een psychisch probleem. België zit met 17,9% iets boven dat gemiddelde, maar doet beter dan Finland, Nederland, Frankrijk en Ierland. Ons land zit wel bij de slechte leerlingen als het gaat om het aantal zelfdodingen: 17 op 100.000 inwoners.

