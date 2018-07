Psychiatrisch patiënt sticht brand tijdens nachtelijk uitstapje 09 juli 2018

Liefst 700 m3 hooi is zaterdagnacht in vlammen opgegaan in het bosrijke gebied op de grens van het Antwerpse Brecht en Malle. De dader werd snel gevonden: een psychiatrisch patiënt van het nabijgelegen ziekenhuis Bethanië verklaarde zélf dat hij verantwoordelijk was voor de brand. Hij stak het hooi in de fik tijdens een nachtelijk uitstapje. "De patiënt zat niet in een gesloten afdeling en was vrij om te komen en gaan", zegt het parket van Antwerpen. "Hij is gearresteerd en de onderzoeksrechter heeft zijn aanhouding bevestigd." Het kostte bijna zes uur om het vuur te blussen. "De vlammen dreigden over te slaan op het nabije bos, en het was pikdonker", aldus de brandweerleiding.