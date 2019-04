Exclusief voor abonnees Psychiatrisch onderzoek voor terrorist Christchurch 06 april 2019

De Australische rechtsextremist die beschuldigd wordt van het doden van 50 mensen in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch vorige maand, is gisteren door een rechter bevolen om een psychiatrisch onderzoek te ondergaan. Het resultaat daarvan bepaalt of hij terecht kan staan. Brenton Tarrant (28) vertoonde geen enkele emotie toen hij via een videolink vanuit de gevangenis voor de rechter verscheen. Die stelde hem officieel in beschuldiging van 49 bijkomende moorden en 39 bijkomende moordpogingen, bovenop de eerste aanklacht voor moord die al tegen hem liep.

