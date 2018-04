Psychiatrisch centrum voor vrouwen onder vuur voor erg streng regime: wie vloekt, vliegt al naar isoleercel SV

24 april 2018

00u00 0 De Krant Wie vloekt, vliegt in de isoleercel, al dan niet vastgebonden. Wie de stem verheft: idem. De vrouwen die geïnterneerd zijn in het psychiatrisch centrum in Zelzate worden onmenselijk behandeld, klinkt het. Vorig jaar werd er bij de groep van zo'n 19 vrouwen liefst 831 keer iemand in afzondering geplaatst.

Verschillende anonieme bronnen trekken in 'De Morgen' aan de alarmbel over het beleid in Levanta, de streng beveiligde forensische eenheid voor geïnterneerde vrouwen in het psychiatrisch centrum Sint Jan-Baptist in Zelzate. Volgens hen worden de rechten van de vrouwen die daar behandeld worden massaal geschonden. Zo belanden ze voor een futiliteit in de afzonderingskamer. "Vloeken of je stem verheffen is vaak al voldoende om naar de isoleercel gestuurd te worden", klinkt het. Regelmatig worden de vrouwen daarbij gefixeerd - in bepaalde gevallen worden ze op zeven punten op hun lichaam vastgebonden.

Post openen

Cijfers van het centrum lijken te stroken met die kritiek. In 2017 waren er in Levanta 831 afzonderingen voor een groep van 18 à 19 vrouwen. Dat zijn er gemiddeld meer dan twee per dag. Ter vergelijking: in FPC Gent, waar 264 geïnterneerde mannen verblijven, waren er datzelfde jaar 146 afzonderingen. Dat zijn er 0,4 per dag. Ook het aantal agressie-incidenten ligt er hoog. Binnen het eerste jaar waren dat er al 1.117, voornamelijk verbale agressie. Sindsdien is het aantal incidenten wel gedaald.

Niet alleen het afzonderingsbeleid van Levanta oogst kritiek. De anonieme bronnen verwijzen ook naar de moeilijke werking van de ombudsdienst of het feit dat de geïnterneerde vrouwen soms hun post moeten openen in het bijzijn van een zorgverlener, vooraleer ze die versturen. Zelfs in de gevangenis kan dit niet zomaar. "Maar als wij vermoeden dat iemand die veroordeeld is voor stalking brieven wil sturen naar een slachtoffer, vragen wij dat ze hun post openen", zegt Jan De Varé, hoofdgeneesheer van Levanta. Of die patiënten ook kunnen weigeren om hun brieven te openen? "Dat gebeurt nooit."

