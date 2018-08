PSV (zonder Rigo) met één been in poules na dolle slotfase 22 augustus 2018

Het is een understatement om te stellen dat de slotfase van BATE-PSV hectisch was. De Wit-Russen leken op weg naar een laat 2-2-gelijkspel, maar finaal was het toch PSV dat met een bonus de terugmatch kan aanvatten. Eén minuut na de gelijkmaker van Aleksandr Hleb zorgde Donyell Malen voor 2-3. Eerder hadden Gaston Pereiro, via een lichte penalty, en de Mexicaan Hirving Lozano namens PSV gescoord. De Nederlanders, met Dante Rigo op de bank, staan zo met één been in de groepsfase. (PJC)

