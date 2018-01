PSV: "BeNeLeague mogelijk na 2024" 00u00 0

Nadat de Belgische topclubs en Ajax-directeur Edwin van der Sar al positief waren over het herbekijken van een BeNeLeague, sluit ook PSV zich aan bij dat idee. "Vorig jaar zijn PSV en Ajax samen met Anderlecht bij de UEFA-top geweest om over 'cross border competities' te spreken", zegt directielid Peter Fossen, ook lid van het UEFA Competitions Committee. "Men staat niet afwijzend tegenover zulke initiatieven uit Nederlandse en Belgische hoek, al ligt de prioriteit van UEFA nu bij het kiezen van het juiste format voor de Champions League en Europa League voor de periode 2021-2024. In de toekomst moeten moeten we de haalbaarheid van de BeNeLeague uitwerken. Het is een langetermijntraject. Realisatie is wellicht mogelijk na 2024. Wij staan open voor initiatieven die onze positie in Europa kunnen verbeteren." (NVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN