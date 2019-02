PSV maakt het weer spannend 25 februari 2019

PSV heeft op de 23ste speeldag in de Nederlandse Eredvisie voor de vijfde keer dit seizoen punten laten liggen. In de topper tegen Feyenoord bleven de Eindhovenaren steken op een 1-1-gelijkspel. Ajax, dat met 1-5 ging winnen op bezoek bij ADO, nadert tot op twee punten van leider PSV. De Eindhovenaren werden na een klein uur in het zadel geholpen door een rode kaart voor Van Beek, maar tien minuten later brak Jorgensen vanop 25 meter de ban voor Feyenoord, ondanks het numerieke ondertal. Een tweede zege tegen PSV leek in de maak, maar de thuisploeg redde dankzij een acrobatische goal van Lozano de meubelen. PSV blijft leider, maar het eerste puntenverlies in eigen huis blaast de titelstrijd in Nederland nieuw leven in. De lampenclub voert na drie opeenvolgende draws de stand nog steeds aan met 58 punten, maar rivaal Ajax (56 punten) hijgt in de nek van de titelverdediger. De Amsterdammers kwamen bij ADO op achterstand, maar Van De Beek, Tadic, Dolberg en Ziyech bezorgden Ajax nog de volle buit. (RN)

