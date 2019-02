PSG zonder Meunier en Cavani naar Man United 11 februari 2019

Pijnlijk. Thomas Meunier moet de uitwedstrijd van PSG op Manchester United in de Champions League aan zich laten voorbijgaan. De Rode Duivel kwam zaterdag in botsing met François Kamano van Bordeaux en hield daar een lichte hersenschudding aan over. Meunier werd meteen gewisseld en krijgt rust. Op het einde van de week wordt hij opnieuw onderzocht. PSG, dat met 1-0 won en onaantastbaar is in Frankrijk, moet het morgen ook doen zonder Edison Cavani. De Uruguayaan viel zaterdag uit met een dijbeenblessure. Sterspeler Neymar brak eind januari een middenvoetsbeentje en is maanden niet inzetbaar. De tegenslagen stapelen zich op voor PSG. En dat in volle jacht op succes in de Champions League. Als dat maar goedkomt. (FDZ/VDVJ)

