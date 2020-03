Exclusief voor abonnees PSG weigert Mbappé en Neymar vrij te geven voor Spelen 05 maart 2020

00u00 0

Streep door de rekening van Kylian Mbappé: PSG heeft de Franse voetbalfederatie laten weten dat het zijn spelers niet vrijgeeft voor de Olympische Spelen. De 21-jarige spits had aangegeven dat hij na het EK ook in Tokio wou aantreden. Euro 2020 is gedaan op 12 juli, 12 dagen later beginnen de Spelen al. PSG vindt dat van het goede te veel. Als het van de Parijse club afhangt, gaan hun internationals na dat EK even uitrusten op vakantie, zodat ze weer fris zijn voor het nieuwe seizoen. De clubs zijn niet verplicht hun internationals vrij te geven voor de Spelen, omdat het niet op de officiële FIFA-kalender staat. Ook Neymar gaf al aan dat hij naar Tokio wil, de Braziliaanse federatie mag een identiek antwoord verwachten als ze PSG de vraag stellen om hem voor de Spelen af te staan. Op de Spelen treedt een team van min 23-jarigen aan, drie spelers mogen ouder zijn. (VH)

Aanbieding loopt nog 00 dagen 18 uren 08 minuten 24 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Spelen

sport

sportdiscipline

voetbal

PSG

sportevenement

Tokio

EK