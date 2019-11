Exclusief voor abonnees PSG verliest bij hekkensluiter 02 november 2019

00u00 0

Met opnieuw Di Maria, Mbappé en Icardi voorin kwam PSG gisteravond met een sterk elftal aan de aftrap tegen hekkensluiter Dijon. Coach Tuchel liet met de Champions League-match tegen Club in het achterhoofd wel Verratti op de bank, Silva was ziek en Meunier geblesseerd. Mbappé opende de score, voor de Fransman was het zijn honderdste goal in clubverband. Maar Dijon ging zowaar op en over de sterren uit Parijs en boekte een 2-1-stuntzege. Ondanks de nederlaag blijft PSG wel leider in de Ligue 1. Eerder op de avond haalde Galatasaray het vlot van laagvlieger Rizespor. De andere tegenstander in de poule van Club won met 2-0 na een strafschop van Babel en een owngoal. (ABD/TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu