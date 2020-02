Exclusief voor abonnees PSG-sterren gaan wéér nachtje stappen 22 februari 2020

Ophef in Parijs. Twee dagen na de 2-1-nederlaag in Dortmund doken PSG-sterren Mbappé, Icardi, Neymar, Navas, Di María en Cavani op op een verjaardagsfeestje. Het ging er losbandig aan toe, zo was op sociale media te zien. De party is opvallend, want eerder deze maand had coach Thomas Tuchel kritiek na een nachtje stappen van Neymar. "Dat gedrag had invloed op zijn prestaties", klonk het toen. (PJC)