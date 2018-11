PSG stemde niet in met superclausule Mbappé 08 november 2018

Kylian Mbappé (19) probeerde bij de contractbesprekingen met PSG het absolute onderste uit de kan te halen. Dat blijkt uit enkele uittreksels van Football Leaks die het Duitse blad Der Spiegel in handen kreeg. De jonge Fransman tekende uiteindelijk voor vijf seizoenen en bedong een jaarloon van 10 miljoen euro netto. Hij kreeg ook een tekenpremie van 5 miljoen van PSG, dat ook al 180 miljoen aan transfergelden moest neertellen. Maar daar nam Mbappé niet zomaar genoegen mee. Zo eiste hij een clausule die hem bij het winnen van de Gouden Bal de best betaalde speler van PSG zou maken. Een vermenigvuldiging van zijn loon, want Neymar strijkt in Parijs 30 miljoen per jaar op. Hij probeerde ook nog 50 vlieguren met een privévliegtuig los te weken, maar dat wimpelde PSG ook weg. Uiteindelijk krijgt hij wel 30.000 euro per maand om zijn chauffeur, bodyguard en persoonlijke assistent van te betalen. Ook Cristiano Ronaldo's makelaar Jorge Mendes was betrokken bij de transfer van Mbappé en streek volgens Football Leaks een commissie van 7,25 miljoen euro op. (SJH)

