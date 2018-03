PSG probeert Courtois te paaien Geheim gesprek in Londen 02 maart 2018

Bij Chelsea zullen ze er niet om kunnen lachen. Directeurs van PSG hadden maandagavond in een Londens hotel een (geheime) informele meeting met Thibaut Courtois en vader Thierry. Makelaar Christophe Henrotay, die zelf niet aanwezig was, probeerde nog te ontkennen, maar in Londen zijn ze zeker dat de ontmoeting plaatsvond. De Franse topclub snuffelt al een tijdje aan de Rode Duivel en probeert hem te overtuigen om naar Parijs te komen. En dat mag wel wat kosten: PSG is bereid om hem de best betaalde doelman ter wereld te maken, met een salaris dat hoger zal liggen dan 225.000 euro per week. Courtois zelf wil eerst sportieve garanties. Hij hoopt de komende jaren bij een team te spelen dat meedoet voor de Champions Leaguetrofee. Ook Real Madrid heeft interesse in Courtois. Voor zijn familiale situatie is Real de beste oplossing, maar de Spaanse topclub blijft spelletjes spelen. Pas in mei nemen ze een beslissing in het keepersdossier.

