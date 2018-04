PSG naar bekerfinale 19 april 2018

PSG verzekerde zich uit bij Caen van een plekje in de Franse bekerfinale. Mbappé bracht PSG op voorsprong, maar Caen weerde zich kranig. Diomandé bracht het nummer 15 van de Ligue 1 weer op gelijke hoogte. In de slotfase was het weer Mbappé die voor de tweede keer op aangeven van Cavani de stand op 1-2 bracht. Nkunku zorgde diep in blessuretijd nog voor de 1-3. Thomas Meunier maakte de 90 minuten vol. In de finale wacht met Les Herbiers verrassend genoeg een derdeklasser.

