PSG-doelman Navas betaalt 200.000 euro voor privévlucht naar Costa Rica 30 maart 2020

Keylor Navas (33) is ondanks de lockdown én de strikte maatregelen in Frankrijk gevlucht naar thuisland Costa Rica. En dat mocht wat kosten. De PSG-doelman zou een privévlucht gepakt hebben richting hoofdstad San José en betaalde daar volgens ESPN 200.000 euro voor. Hij financierde de vlucht zelf. Kan wel met een nettoloon van 7 miljoen euro per jaar. Navas zal nu verplicht twee weken in quarantaine moeten blijven. (FDZ)