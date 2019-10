Exclusief voor abonnees PS wilde De Wever alleen de arena insturen 09 oktober 2019

00u00 0

Koning Filip heeft Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) aangesteld als preformateurs. De gewezen minister-presidenten krijgen tijd tot 4 november. Dat is niet hoe de Franstalige socialisten het voor ogen hadden. Zij wilden alleen een N-VA'er de arena insturen, en niet om het even wie: voorzitter Bart De Wever. Die zag het echter niet zitten om al (pre)formatie gesprekken te starten voor hij kan onderhandelen met Paul Magnette - hij wil gelijk oversteken. Maar Magnette moet eind oktober nog verkozen worden tot PS-voorzitter, en hij acht het op zijn beurt niet opportuun om nu al met N-VA te onderhandelen. Andere partijen verfoeien intussen de trein der traagheid waarop de federale formatie is beland. "Wat daarna? Moeten we wachten tot er een nieuwe voorzitter is bij CD&V en de MR? Of tot wanneer Paul Magnette naar de kapper is geweest?" (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen