PS wil ontslagen tot eind oktober verbieden 03 juni 2020

00u00 0

De PS wil ontslagen tijdens de coronacrisis tot 31 oktober 2020 verbieden. De partij dient daarvoor een wetsvoorstel in dat vandaag in de bevoegde commissie wordt besproken. De Parti Socialiste richt zich alleen op eenzijdige opzeggingen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever als er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag. Het verbod geldt ook niet bij een faillissement. De communistische PVDA/PTB diende een gelijkaardig wetsvoorstel in.

