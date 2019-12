Exclusief voor abonnees PS-schepen noemt zigeuners "parasietensoort" 30 december 2019

PS-schepen Benoît Hons van Neupré (Luik) moet zich bij zijn partij verantwoorden omdat hij zigeuners op Facebook een "parasietensoort die leeft van diefstal" noemde. De schepen van Toerisme en Onderwijs werd op reis in Spanje beroofd en gaf zigeuners de schuld. Later legde Hons uit dat hij en zijn vrouw door vrouwen "behorende tot de zigeunergemeenschap" waren benaderd om takjes rozemarijn te kopen. "We wezen hun aanbod meerdere malen af. Een kwartier later stelde ik vast dat mijn reistas met identiteitspapieren, bankkaart, bril en geld verdwenen was." De schepen zegt dat hij het bericht schreef toen hij moe was en excuseerde zich "bij iedereen die ik heb beledigd".

