PS-politica maakt agent die zoon oppakte uit voor nazi 27 april 2020

00u00 0

"Nazistisch, racistisch en seksueel pervers." Zo noemde gemeenteraadslid Cathérine François (PS, foto) de politie-inspecteur die haar zoon (20) in haar Brusselse thuisgemeente Sint-Gillis afgelopen weekend had opgepakt. François, lid van de politieraad, beschuldigde zaterdag in een Facebookpost de agent - die ze bij naam noemde - ook van politiegeweld. "Deze status is publiek zodat inspecteur *** weet dat ik hem een paar nieuwe ballen heb gekocht. Ik wacht op je, Dumbo", stond er te lezen. "Mijn zoon werd tegengehouden voor schending van de coronamaatregelen", zei François achteraf. "Ze hebben hem beledigd, uitgescholden voor 'sale pédé' en een tik gegeven. Dat is onaanvaardbaar." Volgens politiebronnen stond de jongeman met vrienden een joint te roken bij het gemeentehuis. Politievakbond NSPV eiste het vertrek van François uit de politieraad. "De publicatie is ongepast én gevaarlijk", aldus vakbondsman Mario Thys. "Ze noemt de naam van de inspecteur." Na interne gesprekken concludeerde de PS gisteravond dat de positie van François in de politieraad onhoudbaar was geworden, en liet weten dat ze ontslag zal nemen. De partij start ook een tuchtprocedure. (SRB/SVHM)

