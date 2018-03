PS mag weer hopen Wallonië 10 maart 2018

Ook in Wallonië lijken de socialisten zich weer wat te herstellen van alle klappen die ze opliepen door schandalen à la Publifin. Voerden PS (19,5%) en PTB (18,9%) in de peiling van december nog een nek-aan-nekrace, dan is er nu weer een kloofje: 23,9% voor PS, 17,3% voor PTB. Voor de partij van Di Rupo is dat nog altijd ver onder de score van 2014 (32%), maar er is weer een sprankel hoop. Net als in Brussel kent Ecolo in Wallonië een remonte (13,5%). De MR van de nieuwe minister-president Willy Borsus blijft met 21,2% ter plaatste trappelen. Uit de peiling blijkt ook hoe lastig premier Michel het heeft onder de taalgrens. Van de Walen krijgt hij maar 3,7 op 10 voor zijn beleid, van de Vlamingen 5,9 op 10. (DDW)

