PS laat verzet tegen De Wever als informateur varen DM

21 januari 2020

05u00 3 De Krant Stuurt de koning volgende week N-VA-voorzitter Bart De Wever uit om een regering te vormen? De weerstand bij de andere partijen smelt weg. Tot zolang proberen informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) PS en N-VA dichter bij elkaar te brengen.

De PS laat haar weerstand stilaan varen tegen De Wever als volgende 'koninklijke gezant', zo valt te horen in de entourage van voorzitter Paul Magnette. Van harte is het echter niet. Gisteren zaten de informateurs samen met Magnette en De Wever. Op communautair vlak bleek wel degelijk toenadering mogelijk tussen hun partijen, maar daar trapt MR op de rem. En op socio-economisch vlak blijft het water erg diep, zo werd eens te meer duidelijk. N-VA wil dan wel, net als PS, de laagste pensioenen optrekken, maar over de manier waarop dat moet gebeuren, verschillen ze grondig van mening.

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vertrouwt N-VA alleszins voor geen haar. "Ze doet alsof ze bereid is te praten, maar geeft ons geen garanties", zei hij. De vraag is dan ook hoe ernstig de Franstalige socialisten de poging nemen om N-VA te betrekken. Zien ze het niet als een manier om De Wever er definitief af te rijden, om uiteindelijk toch te landen op de gedroomde Vivaldi-coalitie? De informateurs hebben nog een week om meer duidelijkheid te verschaffen. (DM)