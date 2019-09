PS en N-VA keken elkaar al in de ogen IVDE

10 september 2019

05u00 0 De Krant PS en N-VA hebben elkaar onlangs in de ogen gekeken. Officieel ging het om een ontmoeting tussen de formateurs van de regionale regeringen, Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS). Maar Bart De Wever, Theo Francken en Paul Magnette schoven ook aan voor het federale onderonsje.

Twee rondetafelgesprekken met alle partijen (behalve Ecolo en cdH) konden informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders forceren. Maar onder de waterlijn bewoog er veel meer dan tot nog toe naar boven kwam. Elio Di Rupo zei gisteren dat hij een gesprek met N-VA niet uitsluit, tenzij het over confederalisme gaat. Hij maakte dus opnieuw een opening. Maar de PS-voorzitter hééft zijn N-VA-collega onlangs al diep in de ogen gekeken.

Reynders en Vande Lanotte brachten de formateurs van de regionale regeringen samen. Naast Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) schoven ook N-VA-voorzitter Bart De Wever, federaal N-VA-onderhandelaar Theo Francken en PS-kopstuk Paul Magnette mee aan tafel. Dat er over meer dan de regionale regeringen werd gesproken, is nogal wiedes. Gloort er hoop aan de horizon? Dat moet nog blijken, maar het is toch al een eerste stap.

Informateurs Reynders en Vande Lanotte krijgen van de koning extra tijd - tot begin oktober - om een paars-gele coalitie in de steigers te krijgen. Het duo werkt de komende weken over bepaalde thema's, zoals migratie, werkgelegenheid en pensioenen, concrete voorstellen uit en zal die aan de zes overgebleven partijen voorleggen. Zes, niet langer zeven: Groen ligt niet alleen uit de Vlaamse, maar voorlopig ook uit de federale formatie.