PS en N-VA hadden discrete gesprekken Isolde Van Den Eynde

05 oktober 2019

00u00 1 De Krant Informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zaten donderdagavond voor de tweede keer samen met de PS en N-VA. De twee partijen hadden de voorbije weken ook enkele informele contacten, zonder de informateurs. Dat schrijven 'De Tijd' en 'De Standaard' en werd aan deze krant bevestigd.

Pas na het weekend gaan ze naar de koning. Dat kan maandag zijn, maar het kan ook later in de week. Er werd vooral besproken of de twee partijen willen praten over de nota die de informateurs hebben opgesteld. Het duo zocht de voorbije weken naar convergenties tussen de partijen. Als de wil er is om écht aan tafel te gaan, zullen Reynders en Vande Lanotte de stok doorgeven aan een preformateursduo van de PS en de N-VA. Als de koning één iemand van PS of N-VA het veld zou insturen, is de kans groter dat die politicus en de partij zich kunnen verbranden.