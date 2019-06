Exclusief voor abonnees PS doet een N-VA'tje in coalitiegesprekken 12 juni 2019

Vreemde signalen uit Namen. Terwijl het algemene gevoel tot nu toe was dat er in Franstalig België paars-groene coalities in de steigers stonden, stuurden de socialisten gisteren plots een andere boodschap uit. In tegenstelling tot de verwachtingen is een uiterst linkse coalitie met de PTB van Raoul Hedebouw helemaal niet uitgesloten, zo verkondigde kopstuk Paul Magnette. En als dat niet zou lukken, zou zelfs een minderheidscoalitie met Ecolo én gedoogsteun van PTB mogelijk zijn. In één klap tweette Magnette ook dat hij het spijtig vond dat de federale informateurs de PTB niet hadden uitgenodigd. Oprecht of een nummertje voor de galerij, zoals ook bij N-VA en Vlaams Belang de vraag is? Dat zal de komende dagen moeten blijken. (DDW)

