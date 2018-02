Proximusklanten die vergoeding willen, moeten zich snel melden 15 februari 2018

Test-Aankoop doet opnieuw een oproep aan de consumenten aan wie door Proximus een decoder voor 12 maanden beloofd werd om zich te melden. Klanten die jaren geleden een decoder aankochten en die begin vorig jaar niet meer konden gebruiken, moeten zich vóór 9 maart melden om deel te nemen aan de vordering en zo eventueel een schadevergoeding te vangen. "Die klanten werd voorgehouden dat ze 12 maanden gratis een decoder kregen, terwijl dat in werkelijkheid maar 6 maanden was", klinkt het. "Het gaat om 30.000 consumenten en telkens om zo'n 40 euro per persoon. Voor Proximus komt dat neer op zowat 1.200.000 euro."