Proximus vindt onvoldoende cyberspecialisten 19 april 2018

De grootste bedreigingen voor Proximus zijn niet de bikkel^harde concurrentie of steeds strengere regelgeving in de markt, maar het vinden van de juiste digitale profielen. "Vooral in nieuwe beroepen zoals data-analisten en cybersecurityspecialisten zien we dat uniefs en hogescholen niet de nodige aantallen opleveren, in vergelijking met de behoeften van de industrie in België", beantwoordde topvrouw Dominique Leroy de vraag van een aandeelhouder tijdens de algemene vergadering. Ook voor de uitrol van het nieuwe glasvezelnetwerk zijn er nog heel wat mensen nodig. "Er dreigt ook een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, zoals sleuvengravers, splitsers, lassers, enzovoort. Onze grootste uitdaging gaat dus over het vinden en opleiden van de juiste talenten."

