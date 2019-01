Proximus trekt 'coke'-spotje terug 03 januari 2019

Proximus trekt de reclamespot bij de Eén-serie 'Over water' in en vervangt die door een meer algemene advertentie. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) kreeg er immers zes klachten over binnen. In het spotje, dat voor en na de fictiereeks over cocaïne in de Antwerpse haven wordt uitgezonden, verschijnt bij een Proximus-logo de zin 'Geniet samen van de wekelijkse dosis actie'. De letters van die slogan lijken te worden opgesnoven. Vorige week hadden enkele organisaties die aan drugspreventie doen al geklaagd dat het spotje drugsgebruik zou normaliseren. Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke ontkent dat en benadrukt dat de beslissing om de spot in te trekken dinsdag intern al werd genomen, nog voor de berichtgeving over de klachten bij de JEP.

